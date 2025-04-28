Apr 28, 2025 1:45 PMClock
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ترامب لمجلة ذا أتلانتك: أحاول إنقاذ أرواح كثيرة بالعالم وفي حرب أوكرانيا وروسيا التي قد تنتهي بحرب عالمية ثالثة

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