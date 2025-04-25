Apr 25, 2025 2:14 PMClock
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ترامب لمجلة التايم: أخبرت إسرائيل بتفضيلنا الاتفاق مع إيران على الحرب ومن المحتمل أن نضطر لشن هجوم حتى نضمن عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً

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