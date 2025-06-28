Jun 28, 2025 6:08 PMClock
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ترامب لفوكس نيوز: نقل مخزون اليورانيوم صعب وخطير جدا ولم نقدم لإيران إشعارا كافيا ولم تكن على علم بضرباتنا

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