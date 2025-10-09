آخر الأخبار
Oct 9, 2025 10:58 AM
ترامب لـ"فوكس نيوز": قلت لنتنياهو لا يمكن لإسرائيل محاربة العالم أجمع
مركز مشترك و200 جندي أميركي.. من سيراقب تنفيذ اتفاق غزة؟
واللا عن مصدر عسكري: القوات الإسرائيلية نفذت إطلاق نار صباح اليوم بعد رصدها حركة مشبوهة ولمنع استهداف الجنود
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
التحكم المروري: تصادم بين ٤ مركبات محلة كازينو لبنان المسلك الغربي الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير جونية تعمل على المعالجة
دويهي: لبنان بحاجة لاستعادة سيادته وتسليم السلاح
الجيش الإسرائيلي يبدأ بالانسحاب من مناطق سكنية في مدينة غزة
وزير التنمية الدولية النرويجي للحدث: نأمل أن نستطيع تقديم المساعدات لغزة بشكل سريع
الجيش الاسرائيلي ينسحب من مخيم الشاطئ الشمالي
النائب جعجع: حقّ اللبنانيين في الخارج المشاركة في القرار الوطني
قوة إسرائيلية فجرت منزلا في عيتا الشعب فجرا
عبدالله: حماية تعويضات العمال أولاً
الجيش الإسرائيلي: وقف النار في غزة دخل حيز التنفيذ
زلزال بقوة 7,4 درجات قبالة جنوب الفيليبين وتحذير من تسونامي
افتتاح "المؤتمر اللبناني للجراحة والطب التجميلي"
شهادة تقدير اوروبية لمركز سرطان المرأة في "اوتيل ديو"
دراسة تكشف 5 نماذج.. ماذا يقول نمط نومك عنك؟
عناصر منزلية قد تؤثر على الخصوبة وفرص الحمل
البستاني: لضرورة التعاون لتزويد لبنان بالمستلزمات والمعدات الطبية الحديثة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
