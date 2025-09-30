Sep 30, 2025 3:45 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: لدى "حماس" حوالى 4 أيام للرد على العرض وإذا لم تفعل فإسرائيل ستفعل ما يلزم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o