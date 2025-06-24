Jun 24, 2025 11:50 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: لدى إيران وإسرائيل الكثير لتكسباه لكنهما ستخسران الكثير إذا انحرفتا عن الطريق القويم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o