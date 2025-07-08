Jul 8, 2025 6:55 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: لا أعتقد أن هناك عراقيل أمام وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل والأمور تسير بشكل جيد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o