Aug 15, 2025 1:57 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب لإذاعة فوكس نيوز: ليس من مسؤوليتي إبرام صفقة مع بوتين وأعتقد أنه سيحقق السلام

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o