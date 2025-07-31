Jul 31, 2025 7:33 AMClock
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ترامب: كندا أعلنت للتو أنها تدعم إقامة دولة فلسطينية وهذا سيجعل من الصعب جدا علينا إبرام صفقة تجارية معها

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