Jun 29, 2025 5:16 PMClock
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ترامب: كل صاروخ أطلقناه على إيران أصاب هدفه ودمّرنا المواقع النووية الثلاثة وإسرائيل استطاعت إلحاق الضرر بمنشآتها النووية

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