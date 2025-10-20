Oct 20, 2025 7:25 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: قيادة حماس لم تشارك في خرق الهدنة وبعض المتمردين في الداخل تسببوا بخرقها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o