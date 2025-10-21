Oct 21, 2025 4:09 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: قلت لهذه الدول الحليفة ولإسرائيل ان الوقت لم يحن بعد لدخولهم قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o