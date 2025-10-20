Oct 20, 2025 7:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: قصف منشآت إيران النووية بقاذفات B2 فتح الباب لحل أزمات الشرق الأوسط

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o