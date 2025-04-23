Apr 23, 2025 7:31 PMClock
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ترامب: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق لكن على الرجل الذي لا يملك أوراق مساومة أن يعمل الآن على تحقيق ذلك

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