قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، قد نرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية.

كما قال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، إن إيران لا تفكر الآن بالعودة إلى المشروع النووي، مضيفاً أنها "مرهقة جداً".

وأضاف "إيران لم تملك الوقت لنقل اليورانيوم قبل الضربات الأميركية".

وأوضح الرئيس الأميركي أن "الحرب الأخيرة كانت مكلفة على إيران، وكل صاروخ أطلقناه على إيران أصاب هدفه ودمّرنا المواقع النووية الـ 3".

وأكد أن إيران كانت على بعد أسابيع من الحصول على سلاح نووي و"ما كنت لأسمح لها بتخصيب اليورانيوم".

وقال ترامب في المقابلة إن التخصيب كلمة سيئة يجب ألا تستخدمها إيران.

واشار الى ان إن دولاً عدة تود الانضمام للاتفاقات الإبراهيمية، ، واضاف: "لا أعلم إن كانت سوريا ستوقّع اتفاق تطبيع مع إسرائيل لكنني رفعت العقوبات عنها وقد نرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية".

خامنئي يرد: من جهته، كتب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي عبر حسابه على منصّة "أكس":

"ترامب بالغ في تهويله كالمعتاد في شرح ما حدث لأنهم لم يتمكنوا من إنجاز شيء وإن هذا يدل على رغبة بإخفاء الحقيقة".