Oct 13, 2025 10:18 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب قبل وصول إلى إسرائيل: سنضمن صمود وقف النار في غزة والقوة الدولية ستكون مهمة لكل الدول

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o