Apr 14, 2025 7:05 PMClock
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ترامب: على زيلينسكي إدراك أنه لا يمكنه بدء الحرب مع دولة أكبر منه بـ20 مرة ثم يتمنى الفوز

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