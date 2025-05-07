May 7, 2025 6:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: على القضاة الناشطين السماح لإدارتي فورا بترحيل "القتلة والمجرمين" الذين دخلوا بلادنا بشكل غير قانوني

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o