Apr 21, 2025 6:49 PMClock
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ترامب: عقدنا اجتماعات جيدة للغاية مع إيران وسنحتاج إلى قليل من الوقت بالنسبة للخطوات القادمة

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