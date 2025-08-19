Aug 19, 2025 3:23 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: سيكون هناك شكل من أشكال الضمانات الأمنية لأوكرانيا ولكن ليس من خلال حلف الناتو

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o