Jul 3, 2025 12:45 PMClock
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ترامب سيستضيف قادة من الغابون وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا والسنغال في البيت الأبيض لمناقشة "الفرص التجارية"

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