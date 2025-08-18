Aug 18, 2025 10:03 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: سيتعين علينا بحث تبادل محتمل للأراضي بين روسيا وأوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o