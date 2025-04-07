Apr 7, 2025 6:23 PMClock
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ترامب: سنفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 50 في المئة على الصين بدءاً من 9 نيسان إذا لم تسحب الزيادة البالغة 34 في المئة

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