Jul 28, 2025 4:07 PMClock
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ترامب: سنعمل على إنشاء مراكز غذاء في قطاع غزة وسنقدم الأموال وستنضم إلينا دول أخرى

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