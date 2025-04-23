Apr 23, 2025 6:06 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: سنتوصل لاتفاق تجاري عادل مع الصين

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o