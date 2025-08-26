Aug 26, 2025 10:09 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: سنتحدث عن عقوبات اقتصادية على روسيا إن لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o