Jun 25, 2025 5:39 PMClock
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ترامب: سنتحدث إلى إيران الأسبوع المقبل وقد نوقع اتفاقا وسنطلب التخلي عن البرنامج النووي

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