Jun 22, 2025 9:04 PMClock
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ترامب: سحبنا القنبلة النووية من يد إيران وحققنا إنجازًا مذهلًا الليلة الماضية

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