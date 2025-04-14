Apr 14, 2025 7:05 PMClock
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ترامب: زيلينسكي يسعى دائما لشراء الصواريخ ولا يمكن أن تبدأ حربا لا تستطيع أن تنتصر فيها

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