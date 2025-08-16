11:54 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: زيلينسكي سيأتي إلى واشنطن يوم الإثنين وإذا سارت الأمور على ما يرام فسوف نحدّد موعداً لقمة مع بوتين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o