Jul 8, 2025 12:34 PMClock
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ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا لنعطيهم فرصة وأريد رفعها عن إيران في الوقت المناسب

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