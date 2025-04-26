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Apr 26, 2025 4:50 PM
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ترامب: ربما يتعين التعامل مع بوتين من خلال فرض عقوبات مصرفية أو أخرى ثانوية
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2025-05-01 22:56:04
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2025-05-01 22:38:47
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ليبرمان: لا يمكن لإسرائيل أن تقف صامتة أمام مذبحة رهيبة ضد الدروز في سوريا
صحيفة طهران تايمز: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقل المفاوضات بضغط من الترويكا الأوروبية
التقدمي الاشتراكي يعلن التوصّل إلى اتفاق سلمي في جرمانا
ترامب يهدد بعقوبات على من يشتري النفط الإيراني
وزير الخارجية الفرنسي: بوتين هو العائق الوحيد أمام السلام في أوكرانيا
الحجار: لا صدام مع حزب الله ولم يُطرح أي جدول زمني لنزع سلاحه
التحالف الخماسي يؤكد دعمه للائحة "نهضة جونية" وفرام: عرس إنمائي بعيد عن السياسة
الحجار: هناك حديث جدّي اليوم حول عودة النازحين السوريين إلى بلدهم
تعميم صورة مفقود يعاني من اضطرابات نفسيّة
ترامب يعلن تعيين مارك روبيو مستشارا للأمن القومي بالوكالة
مؤتمر في نقابة المحامين يؤكد ضرورة تحديث التشريعات ومواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي
مسعد بولس: على الجيش اللبناني القيام بمهامه على كامل الأراضي وليس جنوب الليطاني فقط
دوليات
ترامب يهدد بعقوبات على من يشتري النفط الإيراني
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وزير الصحة عرض مع نقيب الصيادلة شؤون القطاع
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May 1, 2025 10:56 PM
صحيفة طهران تايمز: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقل المفاوضات بضغط من الترويكا الأوروبية
May 1, 2025 10:52 PM
التقدمي الاشتراكي يعلن التوصّل إلى اتفاق سلمي في جرمانا
May 1, 2025 10:47 PM
ترامب يهدد بعقوبات على من يشتري النفط الإيراني
May 1, 2025 10:38 PM
وزير الخارجية الفرنسي: بوتين هو العائق الوحيد أمام السلام في أوكرانيا
May 1, 2025 10:34 PM
الحجار: لا صدام مع حزب الله ولم يُطرح أي جدول زمني لنزع سلاحه
May 1, 2025 10:29 PM
التحالف الخماسي يؤكد دعمه للائحة "نهضة جونية" وفرام: عرس إنمائي بعيد عن السياسة
May 1, 2025 10:14 PM
الحجار: هناك حديث جدّي اليوم حول عودة النازحين السوريين إلى بلدهم
May 1, 2025 10:13 PM
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May 1, 2025 10:11 PM
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May 1, 2025 10:34 PM
الحجار: لا صدام مع حزب الله ولم يُطرح أي ج...
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May 1, 2025 6:36 PM
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May 1, 2025 6:08 PM
أبي المنى يتصل ببخاري لبحث أحداث أشرفية صح...
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May 1, 2025 6:03 PM
عمان تعلن تأجيل محادثات أميركا وإيران وخار...
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May 1, 2025 6:00 PM
القوات اللبنانية تخوض انتخابات زحلة بلائحة...
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May 1, 2025 5:53 PM
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Beirut, Lebanon
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