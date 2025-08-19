Aug 19, 2025 3:23 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: ربما لا يريد بوتين إبرام اتفاق والأمر سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o