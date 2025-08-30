Aug 30, 2025 10:46 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: ربطتني ببوتين علاقة جيدة لسنوات واعتقدت أننا سنتمكن من إنهاء الأمر وتمنيت لو حصل ذلك وأنا اليوم مستعد للمساعدة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا حتى لو شمل ذلك الدعم الجوي الأميركي لوقف الحرب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o