Oct 19, 2025 5:28 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: دمرنا قدرات إيران النووية ولم يعد لديها ما تستقوي به على الشرق الأوسط

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o