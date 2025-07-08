Jul 8, 2025 7:23 PMClock
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ترامب: دمرنا المنشآت النووية في طهران واستخدمنا صواريخ توماهوك التي تطلق من الغواصات لاستهداف منشآت إيران النووية ودخلنا سماءها بقاذفات قادرة على التخفي وعندما عرف الإيرانيون بالهجوم كنا قد غادرنا الأجواء

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