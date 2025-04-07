Apr 7, 2025 10:34 PMClock
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ترامب: حرب غزة ستتوقف بعد تجاوز عقبة في اتفاق التبادل ونعمل على القضاء على قادة الحوثيين

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