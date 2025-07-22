Jul 22, 2025 10:45 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: جامعة هارفرد حصلت على 7 مليارات دولار في فترة زمنية قصيرة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o