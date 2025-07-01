Jul 1, 2025 8:18 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: تمكنا من التخلص من آثار سياسات بايدن في مجالي الطاقة والإنفاق والأسعار آخذة في الانخفاض

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o