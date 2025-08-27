Aug 27, 2025 5:56 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: تلقيت إحاطة كاملة بشأن حادثة إطلاق النار "المأساوية" في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o