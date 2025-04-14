Apr 14, 2025 5:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: تصرفات زيلينسكي وبايدن الفظيعة تسببت ببدء حرب أوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o