Oct 19, 2025 5:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: تدمير المنشآت النووية الإيرانية أدى لتراجع إيران ولم نكن للتوصل للسلام في المنطقة لو لم نقم بذلك

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o