May 7, 2025 9:31 PMClock
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ترامب بشأن المفاوضات لإنهاء حرب أوكرانيا: وصلنا إلى مرحلة تستدعي اتخاذ بعض القرارات ولست سعيداً بذلك

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