Apr 30, 2025 7:19 PMClock
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ترامب: الصين تتعرض لضربة موجعة بسبب الرسوم الجمركية وآمل أن نتوصل في مرحلة ما إلى اتفاق معها

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