Jun 25, 2025 11:31 AMClock
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ترامب: الصواريخ البالستية التي أطلقتها إيران على إسرائيل كانت قوية جدا والولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم

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