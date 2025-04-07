Apr 7, 2025 10:57 PMClock
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ترامب: الدول التي كانت تستغلنا تجاريا تهرول الآن للتفاوض معنا على اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية وكندا والمكسيك تمارسان الغش التجاري ضد بلدنا

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