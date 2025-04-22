Apr 22, 2025 8:00 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: التعزيزات التي أرسلناها للشرق الأوسط تشمل قدرات دفاع جوّي وصاروخي لإسرائيل ومواقع تستضيف القوات الأميركية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o