Apr 23, 2025 7:38 PMClock
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ترامب: التصريحات التحريضية كالتي أدلى بها زيلينسكي تُصعّب التوصّل إلى تسوية

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