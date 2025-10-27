Oct 27, 2025 11:04 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: الافضل لروسيا إنهاء الحرب في أوكرانيا بدلًا من تجربة صواريخ نووية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o