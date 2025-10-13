Oct 13, 2025 6:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: إيران تريد عقد صفقة ولولا قصفنا منشآت إيران النووية ما كان اتفاق غزة ليحدث

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o